Кличко лідирує на виборах мера Києва - екзит-пол Савіка Шустера

20:33, 25 жовтня 2015
Політика
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Студія Савіка Шустера оголосила свої екзит-поли, проведені під час виборів сьогодні, 25 жовтня.

Кличко набирает немного больше 38%

Так на виборах мера Києва екзит-пол показав такі результати:

Чинний градоначальник Віталій Кличко набирає 38,4%, його суперник від Самопомочі Гусовський 9,2%, за Борислава Березу 8,5%, далі йде Володимир Бондаренко 8% та Олег Мирний з 6,6%.

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