Кличко лідирує на виборах мера Києва - екзит-пол Савіка Шустера
20:33, 25 жовтня 2015Політика
1121 0
Студія Савіка Шустера оголосила свої екзит-поли, проведені під час виборів сьогодні, 25 жовтня.
Кличко набирає трохи більше 38%
Так на виборах мера Києва екзит-пол показав такі результати:
Чинний градоначальник Віталій Кличко набирає 38,4%, його суперник від Самопомочі Гусовський 9,2%, за Борислава Березу 8,5%, далі йде Володимир Бондаренко 8% та Олег Мирний з 6,6%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter