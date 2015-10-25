Кличко лідирує на виборах мера Києва - екзит-пол Савіка Шустера

Так на виборах мера Києва екзит-пол показав такі результати:

Чинний градоначальник Віталій Кличко набирає 38,4%, його суперник від Самопомочі Гусовський 9,2%, за Борислава Березу 8,5%, далі йде Володимир Бондаренко 8% та Олег Мирний з 6,6%.