За результатами підрахунку 100% голосів до Херсонської міськради проходять 6 партій.

Про це УНІАН повідомили в територіальній виборчій комісії міста Херсон, яка закінчила підрахунок голосів за кандидатів до міської ради.

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Згідно з результатами підрахунку, до Херсонської міськради проходять шість партій: «Блок Петра Порошенка «Солідарність» з 17,1% голосів, «Опозиційний блок» — 13,8%, партія «Наш край» 12,9%, «Самопоміч» - 10,5%, ВО «Батьківщина» - 9,1%, «УКРОП» - 7,7%.

Загалом до міськради балотувалося 17 партій.