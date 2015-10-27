Штайнмаєр закликав скоріше провести місцеві вибори на решті територій Донбасу
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр позитивно оцінив місцеві вибори в Україні, і закликав швидше провести голосування у Маріуполі та забезпечити вибори у тимчасово підконтрольних бойовикам районах.
Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав позитивним той факт, що місцеві вибори в Україні, "попри складну ситуацію, змогли відбутися без значних інцидентів", передає українська редакція "Німецької хвилі".
"Місія ОБСЄ/БДІПЛ у своїй першій оцінці констатувала переважно чесний і прозорий процес голосування та підрахунку. Окремі порушення, такі як скасування виборів у Маріуполі та Красноармійську, мають бути розслідувані, вибори там мають бути швидко проведені", - зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр.
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Нагадаємо, вибори в Маріуполі та Красноармійську не відбулися 25 жовтня через проблеми з друком бюлетенів.
При цьому голова німецького МЗС наголосив, що для подальшого впровадження мінських домовленостей потрібно, щоб в "осяжному майбутньому" вибори змогли відбутися за загальновизнаними правилами також і на тимчасово підконтрольних бойовикам територіях Донбасу. "Зараз для цього повинен невідкладно бути ухвалений та введений у дію закон про вибори згідно з положеннями мінських домовленостей", - наголосив Франк-Вальтер Штайнмаєр.