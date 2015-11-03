У МЗС закликають світ не допустити розвитку подальшої агресії Росії проти України

У відомстві закликають міжнародну спільноту не допустити розвитку подальшої агресії Росії проти України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС щодо зростання утисків прав українців в РФ і чергового наступу окупаційної влади на права людини в Криму.

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"Російська Федерація відверто ігнорує невпинні вимоги світової спільноти припинити системне порушення прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим. У своєму прагненні знищити будь-який зв'язок окупованої території з рідною державою Москва продовжує масштабні утиски на півострові. Від цього страждають мільйони громадян України, передусім кримські татари та етнічні українці. Останніми жертвами її боротьби зі свободою слова та національною ідентичністю стали кримськотатарський телеканал “ATR” у Сімферополі та його співробітники Ліля Буджурова та Ельзара Іслямова, а також рідні активіста Ленура Іслямова", - йдеться у коментарі.

Окреме занепокоєння в МЗС викликають спроби Кремля відірвати потужну українську діаспору Росії від свого національного коріння.

"Розпалюючи ненависть до всього українського, Кремль намагається остаточно зруйнувати те, що колись слугувало основою для взаєморозуміння між нашими народами, та нагнітає в російському суспільстві атмосферу міжнаціональної ворожнечі», - зазначається у коментарі.

МЗС вимагає від Російської Федерації негайно припинити таку політику руйнації та у повному обсязі виконувати власні міжнародні зобов’язання як у сфері захисту прав людини, у тому числі на окупованій нею території, так і у сфері забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин.

Українське зовнішньоекономічне відомство також закликає міжнародну спільноту не допустити розвитку подальшої агресії Росії проти України, яка поступово набуває більш загрозливого та антигуманного характеру.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Федеральна служба безпеки РФ заборонила виїзд до Росії одному з лідерів української громади – відповідальному секретарю Українського конгресу РФ, співголові регіональної громадської організації «Українці Москви» Віктору Гіржову.

28 жовтня у Бібліотеці української літератури в Москві відбувався обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Через підкинуту заборонену в РФ книгу 30 жовтня було відправлено під домашній арешт строком на 2 місяці директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну.

Також 28 жовтня у Москві силовики провели обшук у квартирі співголови громадської організації «Українці Москви» Валерія Семененка.

2 листопада заступник генерального директора ATR Айдер Муждабаєв заявив, що у співробітників телеканалу ATR Ельзари Іслямової і Лілі Буджурової в Криму та у родичів генерального директора ATR Ленура Іслямова в Криму і в Москві проходять обшуки.

Муждабаєв нагадав, що з 1 квітня цього року російською владою була припинена робота першого кримськотатарського телеканалу, а також радіо Meydan і дитячого телеканалу Lâle. Після чого Іслямов і частина працівників ATR були змушені переїхати до Києва.