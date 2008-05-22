За Фонд держмайна Тимошенко воюватиме до останнього

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ наполягає на затвердженні Андрія ПОРТНОВА головою Фонду державного майна.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає провокацією повідомлення, які з’являються у ЗМІ про те, що фракція БЮТ нібито вилучила це питання з порядку денного засідання Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня призначений урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням підібрати іншу кандидатуру від БЮТ на посаду голови ФДМУ.

За словами А.ПОРТНОВА, таке прохання було викликане ситуацією з його призначенням на посаду виконуючого обов`язки глави фонду.

Генеральна прокуратура України 19 травня порушила кримінальну справу відносно призначеного урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв`язку з цим Генпрокуратура порушила відносно А.ПОРТНОВА кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію за ч.1 ст. 233 і ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили в прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.

Сьогодні народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) заявив, що фракція БЮТ зняла з розгляду кандидатуру Андрія ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна України.

За його словами, така пропозиція БЮТ була висловлена на засіданні Ради коаліції. «Сам БЮТ зняв це питання з порядку денного», - сказав Р.ЗВАРИЧ.