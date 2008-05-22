БЮТ міняє конституційну комісію на керівництво ФДМУ

14:53, 22 травня 2008
Політика
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Але тільки “на деякий час”

Валерій ПИСАРЕНКО
Фракція БЮТ готова тимчасово відкласти розгляд питання про створення конституційної комісії у Верховній Раді в обмін на терміновий розгляд питання щодо зміни керівництва Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

В той же час, за його словами, фракція НУ–НС висуває як ультиматум не тільки зняття питання щодо комісії, а й зняття кандидатури Андрія ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ та оприлюднення нової кандидатури.

«Ми погоджуємося зняти питання по комісії, але не допустимо ревізії своїх кандидатур», – сказав він.

В.ПИСАРЕНКО зазначив, що НУ-НС не хоче навіть розглядати питання про звільнення з посади голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до того, поки не буде названа нова кандидатура від БЮТ. «Але ми ПОРТНОВА міняти не будемо», - сказав він. В.ПИСАРЕНКО також повідомив, що БЮТ наполягатиме, аби питання про зміну керівництва ФДМУ було розглянуто сьогодні під час вечірнього пленарного засідання. Він нагадав, що о 14.00 з цього питання відбудеться Рада коаліції.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що взагалі відмовитися віл створення конституційної комісії фракція БЮТ не готова, але відкласти це питання на деякий час можливо.

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