Нацбанку заборонили ревальвувати гривню

Рада Національного банку України застосувала відкладене вето на рішення Правління НБУ про зміну офіційного курсу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укргазбанку» з посиланням на члена Ради НБУ Василя ГОРБАЛЯ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ГОРБАЛЬ заявив, що Рада Національного банку України може застосувати право відкладеного вето на рішення Правління Національного банку України щодо підвищення офіційного курсу гривні до американського долара.

"Ми спробуємо сьогодні знайти якесь компромісне рішення, - сказав В.ГОРБАЛЬ. - Але моя перша емоційна реакція – це або зовсім вийти зі складу Ради НБ…, або агітувати сьогодні за ухвалення відкладеного вето щодо останнього рішення Правління Нацбанку (про зміну офіційного курсу - УНІАН). Рада ще жодного разу цим правом не користувалася, але я не виключаю такого рішення».

Довідка УНІАН. Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. з 22 травня 2008 року.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, які затверджує Рада Нацбанку, коридор офіційного курсу гривні встановлений у рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не мінявся весь цей час.