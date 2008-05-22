Янукович: Тимошенко повторює помилки 2005 року

Не можна боротися з інфляцією тільки шляхом укріплення гривні.

Про це сказав лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні опозиційного уряду, коментуючи ситуацію із зниженням ставки НБУ щодо долара.

Він зазначив, що це матиме негативні наслідки. За його словами, «йдеться про втрату прибутків експортно-зорієнтованих підприємств». За його словами, на сьогодні уряд фактично повторює ті кроки, які були зроблені в квітні 2005 року. «Невже цього уроку було недостатньо, щоб знову повторювати ті ж самі помилки, і невже так треба боротися з інфляцією», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що все це призведе до падіння економіки, зниження доходів громадян. За його словами, курсова політика має бути пов’язана разом із комплексом антиінфляційних заходів. Він зазначив, що сьогодні відбувається засідання наглядової ради НБУ і запропонував представникам від Партії регіонів висловити свою позицію з приводу ситуації, що склалася.