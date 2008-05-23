У Балоги хочуть терміново зібрати Ющенка, Тимошенко і Стельмаха

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК пропонує проведення термінової наради під головуванням глави держави Віктора ЮЩЕНКА за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА щодо дій НБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

О.ШЛАПАК очікує, що на такій нараді будуть прийняті рішення щодо відновлення основної мети діяльності НБУ – забезпечення стабільності національної валюти, визначені оптимальні межі коливання валютного курсу, заходи, які потрібні для пожвавлення розвитку внутрішнього ринку.

Загалом О.ШЛАПАК різко критикує політику НБУ щодо ревальвації гривні. На його думку, задля боротьби з інфляцією, рівень якої за перших чотири місяці вже склав 113,1%, урядом разом з Національним банком було обрано дуже контроверсійний шлях активного охолодження економіки в цілому.

«Застосування таких заходів дає результати саме в період перегріву економіки, симптомами чого, зокрема, є перевиробництво. В Україні спостерігається абсолютно протилежна тенденція – недостатність пропозиції задля задоволення попиту», – сказав О.ШЛАПАК.

Перший заступник глави Секретаріату нагадав, що Україна вже має проблему з негативним сальдо зовнішньоторговельного балансу, яка після ревальвації стане критичною (за оцінками експертів близько 10% ВВП). Саме тому експерти заявляють про неминучість девальвації курсу вже у найближчому майбутньому. «Розгойдування курсу – останнє, що потрібно економіці на сьогодні», – зазначив О.ШЛАПАК.

Таке рішення призводить до поглиблення проблем наших підприємств, в першу чергу експортерів. Всі їх фінансові плани, в тому числі державних підприємств – зруйновані. За словами О.ШЛАПАКА, відбулося руйнування головного якоря стабільності в економіці - стабільності національної валюти. Адже навіть наступного дня після прийняття рішення про ревальвацію офіційного курсу Національний банк все одно не здійснював інтервенцій на його підтримку і курс на міжбанківському ринку склав вже 4,65 грн/дол. США. «З таким самим успіхом ми могли встановити курс 4,40 або 4 гривні», – сказав перший заступник глави Секретаріату.

Він також зазначив, що населення, яке попри всі негативні сигнали вірило Національному банку, було спокійним і тим самим підтримувало стабільність економіки в цілому, найбільше постраждало від таких рішень. «Самоусунення Національного банку з валютного ринку призвело до такої ревальвації готівкового обмінного курсу, яка є еквівалентною вилученню 6 млрд. грн. заощаджень громадян. Такої санкції ніхто не давав», – підкреслив О.ШЛАПАК.

Крім того, за його словами, зв`язок зменшення інфляції з ревальвацією є досить слабким. Це підтверджується аналізом інфляційних тенденцій 2004 і 2005 років – очевидна залежність від обсягів соціальних виплат. Так, в 2004 році після різкого збільшення таких виплат інфляція також різко прискорилася, в той час як здійснення ревальвації у 2005 році не привело до її уповільнення. О.ШЛАПАК ще раз підкреслив, що інфляція у 2008 році носить не монетарний характер, а тому намагатися приборкати її монетарними методами – велика помилка.

Як прогнозує О.ШЛАПАК, «у травні вже буде спостерігатися суттєве уповільнення інфляції – за попередніми розрахунками фахівців вона складе 0,8%. Це є наслідком сезонності – 6 попередніх років інфляція у травні-серпні або уповільнювалася майже до 0, або спостерігалася дефляція - а також наслідок монетарного голоду, створеного урядом і Національним банком».

Таким чином, за його словами, для здійснення ревальвації сьогодні не було вагомих підстав і цей крок можна розцінити як такий, що штовхає економіку до стагфляції – скорочення темпів економічного зростання при прискоренні темпів інфляції.