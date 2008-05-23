Навіщо уряду Тимошенко ігри з курсом долара?

Експерти вважають своєчасною вимогу голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, який заявив, що поки Кабінет міністрів не внесе до Верховної Ради зміни до державного бюджету, парламент не розглядатиме інших урядових законопроектів.

У зв’язку з цим Центр досліджень політичних цінностей «АКСІА» звернувся до політичних експертів із запитанням:«Чому уряд не вносить до ВР проект змін до бюджету?».

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що з професійної точки зору спікер правий. Він зазначив, що спочатку треба внести зміни у бюджет і тільки після цього має формуватися законодавча база. “Неможливо спочатку придумати закон, а потім підвести під нього гроші. Але чому уряд не вірить в привабливість для парламентаріїв своїх пропозицій по змінах бюджету-2008, мені незрозуміно”, - сказав він.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає дії А.ЯЦЕНЮКА “цілком справедливими”. “Пройшли усі передбачені строки”, - сказав він. На переконання М.МИХАЛЬЧЕНКА, уряду “просто не вистачає грошей на внесення змін”. На його думку, теперішня гра з курсом гривні по відношенню до долара теж має одним із завдань поповнити скарбницю, щоб продовжувати програму виплати грошей вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що проблема полягає не у якійсь впертості уряду чи його примхах. “Проблема в іншому. Всередині коаліції не знайдено спільної мови щодо порядку денного роботи Верховної Ради, щодо черговості і логіки подання законопроектів від коаліції і уряду”, - сказав він. За словами В.ФЕСЕНКА, йде боротьба навколо суперечливих питань. Зокрема, боротьба навколо керівництва Фонду держмайна, програми приватизації. Політолог переконаний, що бюджетні питання стали частиною цієї суперечки.

На думку директора політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександра МЕДВЕДЄВА, від уряду вимагають внесення змін у бюджет, які скоротять доходну частину від приватизації. При цьому ускладнюється виконання урядом витратних соціальних виплат.

О.МЕДВЕДЄВ вважає, що у зв’язку з цим Кабмін не готовий на сьогодні представити чітко виписану стратегію і тактику соціальних видатків. «У підсумку ми спостерігаємо впровадження бюджетної приватизаційної дисципліни для Кабміну. Мова йде про зміни, які по суті будуть значно стримувати процес конвертування приватизації у соціалку”, - сказав він.

Таким чином, зазначає О.МЕДВЕДЄВ, команда Президента намагається контролювати приватизаційний процес. За його словами, прем’єр чітко має намір спрямувати доходи від приватизації на реалізацію як популярних, так і популістських соціальних кроків. При цьому О.МЕДВЕДЄВ зазначає, що використання соціально-економічного майданчика – це завжди гра на підвищення рейтингу політика. “Ми стали свідками боротьби двох сенсів приватизації. Президентський сенс полягає в активізації керуючої ролі держави, що дасть довготривалий соціально-економічний ефект. Прем’єрський сенс - це зменшення ролі держави для досягнення короткострокового ефекту”, - додав він.

Директор Київського Інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зауважив, що, наскільки йому відомо, уряд зараз активно працює над змінами до бюджету. На його переконання, внесення змін є питанням часу. К.БОНДАРЕНКО вважає, що у загальній політизації суспільних процесів ці зміни до бюджету можуть викликати шалену критику як з боку офіційної опозиції, так і з боку реальної опозиції – Секретаріату Президента. “Юлія ТИМОШЕНКО говорила, що треба кинути основні сили на боротьбу з інфляцією. У зв’язку з цими інфляційними процесами важко розрахувати цифри соціальних виплат”, - додав він.