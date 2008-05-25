Ющенко запросив Папу Римського в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив Папу Римського БЕНЕДИКТА ХVI відвідати Україну з візитом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, запрошення Папі Римському В.ЮЩЕНКО передав сьогодні на зустрічі з державним секретарем Ватикану, кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.

Україна високо цінує активну діяльність Папи Римського БЕНЕДИКТА XVI, спрямовану на дотримання загальнолюдських цінностей та миру в усьому світі, зазначив В.ЮЩЕНКО.

Під час зустрічі обговорювалися питання подальшого поглиблення українсько-ватиканських відносин, державно-церковного співробітництва та міжконфесійного діалогу в Україні.

Окремої уваги на зустрічі було надано питанню щодо проведення науково-дослідницької роботи у Секретному Ватиканському архіві, а саме, йшлося про дослідження історичних документів, що стосуються історії Української держави, зокрема тих, в яких згадується про Голодомор в Україні. Сторони обговорили питання створення для цього відповідної робочої групи.

Під час зустрічі делегацією Ватикану було позитивно відзначено зусилля України задля покращення міжконфесійного діалогу в нашій державі.

Кардинал Т.БЕРТОНЕ також передав запрошення Президентові України відвідати цього року Ватикан з офіційним візитом.

В.ЮЩЕНКО також вручив державному секретареві Святого Престолу, кардиналові Т.БЕРТОНЕ орден князя Ярослава Мудрого І ступеня. Згідно з Указом Президента, високої нагороди Т.БЕРТОНЕ удостоєно за визначний особистий внесок у поширення у світі ідеалів миру, справедливості та гуманізму.

Участь у зустрічі взяли архієпископ митрополит Римо-католицької церкви кардинал Мар`ян ЯВОРСЬКИЙ, апостольський нунцій в Україні архієпископ Іван ЮРКОВИЧ, архієпископ-коад`ютор Римо-католицької церкви Мечислав МОКШИЦЬКИЙ.

*** Кардинал Т.БЕРТОНЕ, державний секретар, камерленго Святої Римської церкви, архієпископ-емерит міста Генуя (Італія), народився в Романо Канавезе (П`ємонт) 2 грудня 1934 року.

Папа БЕНЕДИКТ XVI 15 вересня 2006 року призначив його на посаду державного секретаря, а 4 квітня 2007 року - також і на посаду кардинала-камерленго Святої Римської церкви (тимчасово виконуючий обов`язки під час вакантного папського престолу).