Криворізький УКРОП піде в опозицію, якщо мером буде Вілкул - голова міської організації

Про це заявив лідер криворізької організації УКРОПу Микола Колесник.

За словами «укропівця», депутати від партії не брали участі в сесії міської ради Кривого Рогу, на якій було оголошено про обрання Юрія Вілкула міським головою. «УКРОП не хоче легітимізувати цю коронацію, тому ми навіть не заходили до сесійної зали. Ми не хотіли на це дивитися», – сказав він.

Микола Колесник підкреслив, що мітинг, організований напередодні під міськрадою, все-таки допоміг перевести ситуацію в юридичне русло: буде проведено частковий перерахунок бюлетенів. «Завдяки цьому мітингу «Самопоміч» тепер може в судовому порядку захищати свій результат, підтверджувати фальсифікації, які відбулися», – сказав він.

«Укропівець» пожалкував, що представники «Батьківщини» і «Радикальної партії Ляшка» підтримали обрання Юрія Вілкула мером Кривого Рогу, а члени «Блоку Петра Порошенка» забезпечили кворум. «Це, наразі, фактично «Опоблок», – сказав він.

За словами Миколи Колесника, УКРОП разом з тими політичними силами, які не визнали перемоги Юрія Вілкула, переходить в опозицію. «Природно, миритися з цією продажною промосковською владою ми не збираємося», – заявив лідер криворізької організації УКРОПу. «Але спочатку ми використаємо всі методи судового і політичного встановлення законності і справедливості», – додав він.

Микола Колесник також повідомив, що на мітинг на підтримку Олександра Вілкулав Кривому Розі, на який планували звезти з підконтрольних «опоблоківцям» підприємств 150 осіб, приїхали тільки 72 мітингувальники.

«Людей, які поважають себе, стає більше. Це і є непростий шлях свободи», – сказав він.