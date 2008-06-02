Блок Катеринчука не буде в одній команді з Черновецьким

Блок Миколи Катеринчука заявляє, що фракція Миколи Катеринчука у Київській міській раді не буде в одній команді з мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, ні з будь-якою іншою політичною силою, котра обслуговуватиме свої приватні інтереси. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Блоку Миколи Катеринчука щодо роботи у новообраній Київраді.

“Для попередження усіляких припущень щодо формату більшості у новообраній Київраді та мінімізації кулуарності політичних варіацій навколо цього питання ми заявляємо: фракція Миколи Катеринчука у Київській міській раді не буде в одній команді з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, ні з будь-якою іншою політичною силою, котра обслуговуватиме свої приватні інтереси”, наголошується в заяві.

Блок Миколи Катеринчука “заявляє про свою принципову позицію, що міський голова та секретар Київської міської ради не можуть бути представниками однієї політичної сили. Ми готові підтримати будь-яку іншу професійну кандидатуру, котра буде здатна спрямувати роботу в конструктивному руслі”.

Для забезпечення прозорості та відкритості вирішення цього питання Блок Катеринчука вимагатиме провести необхідні зміни до регламенту роботи Київради для забезпечення відкритого голосування за кандидатуру секретаря замість таємного голосування. Вважаємо, що лише відкрите голосування покаже справжність намірів та пріоритетів роботи усіх політичних сил у новообраній Київраді, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК заявив, що підбиття підсумків виборчої кампанії в Києві демонструє, що в Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є лояльна більшість голосів депутатів нової Київради. «Так, із 120 місць депутатів Блок Черновецького одержав - 43, ГАК - 8, Блок Литвина - 11. Цих 62 голосів вистачить для формування керівних органів Київради, - впевнений експерт. - А якщо врахувати, що в новому складі ситуативне спільне голосування можливе і з Партією регіонів (6 депутатів) і з Блоком Катеринчука (5 депутатів), тоді питання контролю над столичною Радою практично вирішене».

«Однак для «нового старого мера» принциповим питанням є збереження посади секретаря Київради за Олесем ДОВГИМ, - підкреслив В.КУЛИК. - Це не тільки справа принципу: остаточно проілюструвати опонентам, що вони програли, довести абсурдність проведення дострокових виборів. Або забезпечення права політичної сили, що набрала більшу кількість голосів, пропонувати свою кандидатуру на секретаря Київради".