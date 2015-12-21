Консультацій на політичному рівні між Україною, Росією та ЄС про ЗВТ не буде - Клімкін

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі в коментарі журналістам по завершенню консультацій.

Водночас, за його словами, можливість продовження консультацій на технічному рівні є предметом подальшого обговорення.

"Перед нашою зустріччю я сказав, що не дуже оптимістично ставлюся до сьогоднішніх переговорів, враховуючи рішення, які йдуть з Москви. Зараз ми не бачимо подальшого простору для консультацій на міністерському рівні. Чи будуть продовжені окремі кроки на експертному рівні - це предмет подальших домовленостей, але зараз найчіткіший фокус - на 1 січні, на тому, як ми почнемо імплементовувати зону вільної торгівлі", - сказав міністр.

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За словами Клімкіна, "російська позиція сьогодні не відрізнялася жодною конструктивністю по ключовим напрямкам".

"Я просто наведу пару прикладів. Щодо технічних стандартів торгівлі, знову таки, є вимога на 10 років відкласти, без будь-яких міркувань, запровадження стандартів у так званих російською стороною чутливих сферах. В інших, так званих нечутливих, вона каже про перехідний період у п'ять років. Навіть на просте запитання: "якщо ця сфера нечутлива, чому взагалі потрібний перехідний період, і чому він п'ять років, а не один рік», ніякої відповіді, більш-менш розумної, ми не отримали", - деталізував він.

Торкаючись питання санітарних та фітосанітарних стандартів, міністр зазначив, що Росія, як і раніше, наголошує на повній інспекції "всієї нашої системи і каже, що російська система функціонує майже ідеально". "При тому ми маємо на сьогодні цілу купу політично мотивованих заборон експорту української агропромислової продукції до Росії. Не кажучи вже про митне адміністрування, де Росія хоче отримувати всю, я дійсно не жартую, всю інформацію щодо торгівлі між ЄС та Україною", - повідомив Клімкін.

На його думку, якщо це "відбувається в цивілізованому середовищі, це відбувається тоді, коли у вас є підозра". "Але отримувати всю інформацію, по-перше, незрозуміло, для чого вона потрібна, а по-друге, і у наших європейських колег, і у нас виникає підозра, що ця інформація піде прямою дорогою не до російської митної служби, а, умовно, до ФСБ та інших органів. Це - найбільш прості приклади", - зазначив глава українського МЗС.

Також, за словами Клімкіна, російська сторона вимагала "юридично зобов'язуючих речей, які відрізають нас і ЄС від будь-якої ефективної імплементації зони вільної торгівлі". "Іноді це доходить до смішного, оскільки російська сторона вимагає від ЄК та України те, чого вона не вимагає від інших країн", - додав він.

При цьому Клімкін наголосив, що "на кожному етапі сьогоднішніх консультацій у нас була спільна з Європейською комісією позиція". "При чому спільна по кожному питанню. Це свідчить про реальну політичну асоціацію, яка вже практично працює, про спільну позицію і те, що з 1 січня ми розпочнемо повномасштабну імплементацію зони вільної торгівлі", - запевнив він.

Читайте такожУ Путіна заявили, що переговори Україна-ЄС-РФ продовжаться після 1 січня на нових умовах

У цьому зв'язку міністр повідомив, що вже є "багато додаткових ідей, які будуть реалізовуватися і в плані допомоги Європейською комісією, і в плані того, як окремі країни-члени ЄС будуть більше до цього залучені".

"Ці півтора року переговори були складними, і я дуже вдячний нашій команді, яка їх вела, і хочу сьогодні, користуючись нагодою, висловити велику подяку", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія сьогодні, 21 грудня, проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торговельних обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС. Зустріч, за даними Клімкіна, завершилася безрезультатно.

У свою чергу глава Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, що переговори Україна-ЄС-РФ продовжаться після 1 січня, але на нових умовах.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення впровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.