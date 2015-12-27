З'явилося відео застосування сили з боку силовиків до депутатів і прихильників Корбана у Дніпровському суді
23:43, 27 грудня 2015Політика
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Опубліковано відео застосування сили з боку силовиків до депутатів і прихильників Корбана у Дніпровському суді.
Правоохоронці штовхаються з нардепами / скріншот відео
Прес-служба партії "УКРОП" опублікувала відео застосуваня сили з боку силовиків до депутатів і прихильників Корбана у Дніпровському суді.
Як повідомляв УНІАН, силовики розпочали застосовувати силу до депутатів і прихильників Корбана, захист заявляє, що той втратив свідомість. До зали суду зайшла додаткова група спецпідрозділу СБУ "Альфа". Вони одягнені в балаклави і бронежилети.
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