З'явилося відео застосування сили з боку силовиків до депутатів і прихильників Корбана у Дніпровському суді

Прес-служба партії "УКРОП" опублікувала відео застосуваня сили з боку силовиків до депутатів і прихильників Корбана у Дніпровському суді.

Як повідомляв УНІАН, силовики розпочали застосовувати силу до депутатів і прихильників Корбана, захист заявляє, що той втратив свідомість. До зали суду зайшла додаткова група спецпідрозділу СБУ "Альфа". Вони одягнені в балаклави і бронежилети.