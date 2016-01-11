Експерти: Україна обійдеться без порад Путіна щодо змін до Конституції

Таку думку в коментарі УНІАН висловив член Конституційної комісії, екс-міністр юстиції Сергій Головатий, коментуючи заяву російського лідера про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і РФ на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.

«Це не його діло. Україна обійдеться без його порад - йому нема чого тут робити. Його сфера діяльності - Росія і Конституція РФ, а не за її межами», - заявив він.

У свою чергу політолог, професор Олексій Гарань зазначив, що питання відновлення Києвом повного контролю над держкордоном на окупованому Донбасі, стоїть наприкінці "Мінського процесу".

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«Записано (у Мінських домовленостях - УНІАН), що український контроль над кордоном починається після проведення виборів і завершується після остаточного врегулювання конфлікту. Тобто, контроль над кордоном, на жаль, стоїть наприкінці Мінського процесу, але ми маємо вимагати виведення російських військ, бо це положення чітко прописано у пункті 10, і ми маємо пов’язувати вибори з виведенням російських військ. Це якраз те, чого Путін не хоче допустити», - сказав політолог.

За його словами, Путін хоче, щоб проводились ці вибори у той час, коли там лишаються російські війська.

«Ми ж, у свою чергу, маємо наполягати на українській позиції. Вона має полягати у тому, що має відбутись демілітаризація цього регіону. Ми це можемо вимагати, і тут ключове питання буде у позиції наших західних партнерів – до чиєї точки зору вони прислухаються", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що зараз українська сторона ставить питання про те, щоб на кордоні була розміщена моніторингова місія ОБСЄ або ЄС.

"Вона може бути там, навіть без повного відновлення українського контролю над кордоном. Тобто, це те, чого ми можемо вимагати і що не пов’язано напряму з Мінськими домовленостями", - додав експерт.

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На уточнююче запитання, чи не вважає він, що Мінський формат є помилкою, співрозмовник агентства відповів: "Мінські домовленості, вони, звичайно, дуже суперечливі. Там є як плюси для України, так і мінуси. Втім, спираючись на Мінські домовленості і на той факт, що саме російська сторона зриває їх виконання, ми змогли пролобіювати продовження санкцій проти Росії".

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Путін в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив: «Пункт 9-й (Мінських угод) - відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України на підставі закону України про конституційну реформу до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11, тобто проведення конституційної реформи».

«Тобто, спочатку конституційна реформа, політичні процеси, а потім на основі цих процесів створення атмосфери довіри і завершення всіх процесів, у тому числі закриття кордону. Наші європейські партнери - і канцлер ФРН, і президент Франції - мають якось побільше вникати, мені здається, у ці проблеми», - додав він.

При цьому Путін заявив, що у Мінських угодах записано про зміни до Конституції на постійній основі.

«Тут написано, що зміни в Конституції мають бути на постійній основі. Уряд України вніс у перехідні положення, імплементував туди закон про особливий статус цих територій, раніше прийнятий. Але цей закон, який вони внесли до Конституції, прийнято лише на три роки. Два роки вже пройшло. Ми коли в Парижі зустрічалися, і канцлер ФРН, і президент Франції погодилися з тим, що цьому закону має бути надано інший характер, і він має бути включений туди на постійній основі. І президент Франції, і канцлер це підтвердили. Однак ця Конституція не була проголосована навіть у тому вигляді, в якому вона зараз є, а закону так і не надано статусу постійно діючого. Як можна вимагати від Москви те, що мають зробити в Києві наші колеги своїм рішенням?», - зазначив Путін.