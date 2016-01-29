42% українців взагалі не знають про плани влади змінити Конституцію, 47% "щось про це чули" - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, що презентувала сьогодні директор Фонду “Демініціативи” Ірина Бекешкіна.

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Зокрема, згідно з даними опитування, з усіма розділами Конституції знайомі лише близько 10% населення, половина опитаних знає, що носієм суверенітету та джерелом влади є народ, а 29% вважають, що президент. Ще 12% взагалі не змогли відповісти на це питання.

Переважна більшість опитаних - 70% - розглядають Конституцію як засіб закріплення прав і свобод громадян, і лише 14% вважають, що Конституція має закріплювати обов'язки громадян. Також 88% опитаних переконані, що органи державної влади та посадовці порушують Конституцію, при цьому 52% вважають це порушення постійним.

Також, як зазначила Бекешкіна, лише 10% опитаних добре орієнтуються в планах влади змінити Конституцію, 47% - щось про це чули, а 42% взагалі не знають про це. І лише 5% опитаних знають, які саме готуються зміни до Конституції.

Разом з тим 67% опитаних переконані, що Конституцію необхідно змінювати: 28% вважають, що це треба робити негайно, а 39% - що після стабілізації ситуації в країні, і тільки кожен 10-й не бачить потреби змінювати Основний Закон.

Що стосується судової реформи, то громадяни України абсолютною більшістю - 80% - підтримують необхідність цієї реформи, і лише 6% вважають, що зміни в судовій системі мають бути часткові і обережні.

Також 85% переконані, що в українських судах поширена корупція, а 65% вважають, що судді залежні від політиків, 67% - що від олігархів.

Крім того, опитування показало, що серед громадян немає домінуючої думки, як саме реформувати судову систему: 32% вважають, що потрібно позбавити суддів недоторканності та привілеїв, 31% хочуть повного оновлення всього суддівського корпусу та звільнення частини суддів після проведення розслідувань (31%).

Також 29% опитаних вітають перевірку суддів на детекторі брехні.

Щодо процедури призначення суддів, то більшість опитаних вважають, що суддів має призначати незалежний від інших гілок влади орган, що складається з суддів і представників громадськості. Таку думку поділяє 41% опитаних. Ще 36% вважають, що суддів мають обирати громадяни.

Водночас призначення суддів президентом, Верховною Радою чи Верховним судом підтримують всього 3-4%.

На запитання про діяльність прокуратури 76% опитаних відповіли, що не довіряють цьому органу, а 77% вважають, що прокуратура працює неефективно. Протилежну думку мають лише 9%.

Разом з тим 73% опитаних взагалі нічого не чули про проведення конкурсу на призначення прокурорів.

Більш ніж половина опитаних - 62% - вважають, що Верховна Рада повинна контролювати роботу генерального прокурора, а за незалежність цього посадовця від ВР висловились лише 19% опитаних.

Опитування проводилося з 15 по 25 грудня 2015 року. Опитано 2040 респондентів у 110 населених пунктах в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.