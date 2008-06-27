У відповідь на "головне питання" коаліції КС умив руки

Норма закону про виключення народного депутата із фракції не була предметом розгляду Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив суддя-доповідач КС Петро СТЕЦЮК на прес-конференції після оприлюднення Конституційним Судом рішення за поданням 50 народних депутатів щодо конституційності положень частин 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України», ч. 4 ст. 61 Регламенту Верховної Ради України та офіційного тлумачення положень п. 6 ч. 2, ч. 6 ст. 81, ч. 6 ст. 83 Конституції України, ч. 4 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України».

За словами судді, народні депутати уточнювали лише положення про терміни «невходження» або «вихід» народного депутата зі складу депутатської фракції.

П.СТЕЦЮК підкреслив, що Конституційний Суд дав на це питання чітку відповідь про неконституційність норми закону щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції, а також не входити до жодної зареєстрованої фракції.

Водночас він додав, що норма, яка стосується порядку невходження та виходу народних депутатів, обраних від політичних партій чи блоків, повинна визначатися окремим законом чи внесенням змін до нині діючого закону.

За словами П.СТЕЦЮКА, цей порядок має визначати Верховна Рада України, оскільки це не в компетенції Конституційного Суду.

Він також підкреслив, що згідно з рішення КС, визначення порядку заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені на підставі рішення вищого керівного органу відповідної політичної партії або блоку, також не належить до повноважень Конституційного Суду.

На неодноразові запитання журналістів з приводу того, чи зобов’язаний народний депутат, будучи членом певної фракції, яка входить до коаліції, одночасно бути членом коаліції, П.СТЕЦЮК відповів, що це питання не було предметом розгляду КС, але в мотивувальній частині рішення суду йдеться про те, що чисельність депутатських фракцій «є фактором реального впливу на процеси утворення коаліції депутатських фракцій». Він наголосив, що акцент робиться на чисельності депутатських фракцій.

Водночас Конституційний Суд припинив конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України ч. 4 ст. 61 Регламенту Верховної Ради України, мотивуючи це непідвідомчістю йому питань, порушених у конституційному поданні.

На думку народних депутатів України – авторів подання, ч. 4 ст. 61 Регламенту ВР, якою встановлено право позафракційного народного депутата України, тобто виключеного зі складу депутатської фракції за особистою заявою, увійти до складу коаліції чи опозиції, не відповідає положенням Конституції України, згідно з якими коаліція формується депутатськими фракціями, а не народними депутатами України безпосередньо.