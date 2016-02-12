Яценюк: необхідно разом з президентом прийняти рішення про майбутнє країни та уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні.

"Наш план (діяльності уряду - УНІАН), в першу чергу базується на політичній стабільності і політичних компромісах... Ми вважаємо, що зараз з президентом країни нам необхідно нарешті чітко прийняти рішення про майбутнє країни, про структуру уряду та про план дій, який передбачає затвердження базових принципів політики", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, уряд ухвалив програму діяльності Кабінету міністрів України, базові цілі та принципи публічної політики (плану дій Кабінету міністрів України на 2016 рік).

«Це повинен бути наш спільний план між урядом, парламентом і президентом, як реально проводити реформи в країні», - наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на першому відкритому для ЗМІ засіданні уряду 11 лютого.

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Основа цього плану, підкреслив глава уряду, - 379 дуже конкретних, предметних рішень, які повинен прийняти Уряд разом з парламентом і президентом: «Закон, акт, постанова, мета прийняття і наслідок цього прийняття – це є основа нашого плану дій».

Водночас Яценюк підкреслив, що виконання плану дій «можливе тільки тоді, коли ми як український уряд, парламент і президент чітко виголошуємо принципи, на яких ми здатні далі продовжувати реформи в країні».

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 4 лютого, нагадав він, уряд оголосив принципи, що є невід'ємною частиною програми діяльності уряду на наступний рік: «Це базові принципи, на яких Уряд готовий далі продовжувати свою роботу і на яких уряд готовий далі проводити складні, непопулярні, але правильні реформи».