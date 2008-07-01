Регіонали пояснили БЮТу різницю між "виходом" та "невходженням"

Юридично абсолютно неможливо рішенням з’їзду партії чи блоку позбавити народного депутата його повноважень.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила народний депутат України (фракція Партії регіонів) Олена ЛУКАШ, коментуючи інформацію про те, що нібито закритий з’їзд БЮТ ухвалив рішення про позбавлення Ігоря РИБАКОВА повноважень народного депутата.

Вона зазначила, що у рішенні Конституційного Суду України, оприлюдненому 27 червня, було роз’яснено лише терміни щодо “вихід” і “невходження” народного депутата до фракцій. За її словами, питання виключення депутата зі складу фракції не тлумачилися Конституційним Судом, оскільки таке поняття відсутнє у Конституції України. При цьому О.ЛУКАШ підкреслила, що неможливо ототожнювати терміни “вихід” зі складу фракції і “виключення” з фракції. Вона вважає таке ототожнення понять «великою юридичною помилкою».

Депутат також зазначила, що у разі прийняття рішення про виключення народного депутата зі складу фракції, воно не може мати жодних правових наслідків.

Коментуючи саме рішення КС, О.ЛУКАШ сказала, що воно, як і декілька інших останніх рішень суду, нагадує вислів «на половину першого – пишіть коротко і незрозуміло».

За її словами, двозначність в мотиваціях останніх рішень КС «дає можливість політикам маніпулювати і свідомістю, і рішенням судів».

Також представник Партії регіонів зазначила, що виключення народного депутата зі складу фракції не можна вважати його добровільним виходом.

Таким чином, за її словами, не матиме юридичних наслідків ні рішення з’їзду партії чи блоку про виключення народного депутата з фракції, ні рішення про позбавлення його депутатських повноважень.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ написав заяву про вихід з коаліції.

27 червня було оприлюднене рішення Конституційного Суду, яким, зокрема, визнано неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій.

Крім того, Конституційний Суд розтлумачив терміни «невходження» та «вихід» народного депутата із депутатської фракції.

Згідно з роз’ясненням КС, «невходження» народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій) до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) – це у встановленому законом порядку відмова народного депутата увійти до складу депутатської фракції, яка формується з народних депутатів, обраних від політичної партії (виборчого блоку).

Згідно з тлумаченням КС, «вихід» народного депутата зі складу фракції – це у встановленому законом порядку припинення народним депутатом свого перебування у складі зареєстрованої депутатської фракції політичної партії, за списком якої він був обраний.

Конституційний Суд також роз’яснив, що народний депутат зобов’язаний перебувати у депутатській фракції тієї політичної партії, виборчого блоку, за списком якого він був обраний народним депутатом.

30 червня джерело УНІАН в БЮТ повідомило, що з’їзд блоку позбавив народного депутата І.РИБАКОВА депутатського мандата.

Сам з’їзд відбувався за зачиненими дверима, без участі представників ЗМІ.

Джерело також повідомило, що під час з’їзду було ухвалене рішення не давати жодних коментарів і офіційно не оприлюднювати рішення блоку. Чим викликане таке рішення співрозмовник агентства не уточнив.