ЄС підтримує заборону українським держслужбовцям критикувати владу

19:21, 02 березня 2016
Політика
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Євросоюз позитивно оцінює розроблені урядом України «Правила етичної поведінки державних службовців», у тому числі пункт, що передбачає вимогу до держслужбовців утриматися від проявів публічної критики діяльності державних органів та їх посадових осіб.

REUTERS

Про це в інтерв'ю DW сказав прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

За його словами, подібні етичні кодекси для держслужбовців, де є норма про уникнення коментарів про їх роботу, діють у країнах ЄС.

«Як ви самі можете помітити, ніхто з європейських держслужбовців публічно не критикує свою службу або установи, де вони працюють», - зазначив Стулік.

За його словами, передбачити норму про заборону держслужбовцям критикувати діяльність державних органів та їх посадових осіб рекомендувала Україні Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD), яка допомагає розробляти закони і кодекси для держслужби в європейських країнах.

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«Це міжнародна норма професійної державної служби, яка повинна бути політично незаангажованою і не брати участі в політичних суперечках», - підкреслив прес-аташе ЄС в Україні.

Стулік також зазначив, що українські правила етичної поведінки держслужбовців вичерпні і конкретизовані, а їх дотримання залежить від культури самих держслужбовців та їх певних навичок.

Як повідомлялося, 11 лютого Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців». Документ був оприлюднений 1 березня.

У ньому міститься норма про те, що державні службовці повинні утримуватися від проявів публічної критики діяльності державних органів та їх посадових осіб». Українські експерти розкритикували це положення, назвавши заборона «абсурдним».

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