Екс-посол України в ООН Сергеєв про скандал навколо власної відставки: жодних контрактів не підписував

Колишній посол України в ООН Юрій Сергеєв заперечує те, що підписав контракт на роботу в Єльському університеті ще до звільнення з МЗС, як це повідомлялося у ЗМІ. Про події, які передували його виходу на пенсію, дипломат розповів у коментарі журналістові Андрію Васильєву.

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Сергеєв припускає: висновок про те, ніби контракт із Єлем був підписаний іще до його відставки з МЗС, було зроблено на основі тексту запрошення на роботу, яке він отримав електронною поштою, а не безпосередньо контракту.

"Це не контракт, а запрошення, на яке я відповів в той спосіб, що відповідь надам після повернення до Києва. Жодних контрактів з жодною установою, включно з Єлем, не підписував до часу цього інтерв’ю. Контракт з Єлем буде обговорюватися найближчими тижнями і буде стосуватися роботи у 2016-2017 учбовому році, тобто з вересня", - пояснює Сергеєв.

Відзначимо, що відповідно до закону про дипломатичну службу, Сергеєв міг і повинен був претендувати на призначення на посаду першого заступника міністра. Сергеєв подав заяву про звільнення 8 лютого, а згодом заявив, що міністр Павло Клімкін протягом двох місяців не знайшов часу для зустрічі з ним.

Проте, за версією міністерства, яка звучала у ЗМІ, зустріч міністра з послом дійсно планувалася, але була зірвана з вини самого Сергеєва. Більш того, у міністерстві наполягають на хибності припущень про те, що міністр ігнорував посла.

Дипломат прокоментував заяви МЗС так: "Ініціатива про зустріч з міністром виходила від мене. Ніколи не був запрошений на зустріч… Щодо зустрічі з міністром у суботу 6 лютого все було навпаки – я попередив секретаріат міністра про те, що, якщо буде плануватися моя зустріч з міністром, то бажано її організувати до 6 години вечора, бо після того в ресторані "Княжий град", мала б відбутися вечеря з моїми університетськими друзями з нагоди мого дня народження. Ресторан, до речі, знаходиться поруч з МЗС і тому був вибраний на випадок можливої зустрічі з міністром".

"З дня прийняття указу 9 грудня (про призначення послом Єльченка – ред.) 2015 року по цей час жодних пропозицій не отримував, навпаки чув протилежне – не очікуй, що тобі щось запропонують, йди в свою 150-денну невикористану відпустку", - розповів Сергеєв про переспективи на дипломатичній службі в Україні.

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Нагадаємо, після двох термінів на посаді Постійного Представника України в ООН, після обрання України до Ради Безпеки, Юрій Сергеєв, за його словами, не дочекався пропозиції від МЗС про свою подальшу роботу, і прийняв рішення про вихід на пенсію, а згодом – прийняв пропозицію від Єльського університету.