Віце-канцлер Німеччини заговорив про можливість зняття санкцій з РФ вже влітку

"Це повинно бути нашою спільною метою", - зазначив Габріель, передає DW з посиланням на Reuters.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - союзника партії Меркель в урядовій коаліції - також нагадав про переговори ЄС та США про зону вільної торгівлі та виступив за те, щоб "з усією силою прагнути такої ж угоди з Росією". При цьому він визнав, що це - не короткострокове завдання.

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За словами Габріеля, попри розбіжності між Берліном та Москвою варто "залишатися у діалозі". Він пояснив, що обидві сторони сприймають лише власну "версію реальності", та закликав усунути негативні упередження.

Нагадаємо, раніше віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель допустив повернення Росії до Великої вісімки (G8).