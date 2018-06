Міністр торгівлі Канади та президент ЄНП засудили вирок Савченко

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.

"Рішуче засуджую несправедливий російський суд та його сьогоднішній вирок проти мужньої Савченко. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Надією", - наголосила Фріланд.

Також вона пояснила, що означає ім'я Надія при перекладі на англійську мову.

Strongly condemn today's Russian kangaroo court and it's verdict against the brave #Savchenko. We stand w Nadiya -- whose name means hope.