Міністр торгівлі Канади та президент ЄНП засудили вирок Савченко

00:18, 23 березня 2016
Політика
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Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд та президент Європейської народної партії Джозеф Доль засудили вирок української льотчиці Надії Савченко російським судом до 22 років позбавлення волі.

REUTERS

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.

"Рішуче засуджую несправедливий російський суд та його сьогоднішній вирок проти мужньої Савченко. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Надією", - наголосила Фріланд.

Також вона пояснила, що означає ім'я Надія при перекладі на англійську мову.

У свою чергу, президент ЄНП Джозеф Доль закликав РФ негайно звільнити Надію Савченко.

"Я засуджую незаконне утримання під арештом та несправедливий вердикт Савченко. Росія повинна виконувати Мінську угоду та звільнити її негайно", - наголосив Доль.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

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