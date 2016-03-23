Міністр торгівлі Канади та президент ЄНП засудили вирок Савченко

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.

"Рішуче засуджую несправедливий російський суд та його сьогоднішній вирок проти мужньої Савченко. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Надією", - наголосила Фріланд.

Також вона пояснила, що означає ім'я Надія при перекладі на англійську мову.

Strongly condemn today's Russian kangaroo court and it's verdict against the brave #Savchenko. We stand w Nadiya -- whose name means hope. — Chrystia Freeland (@cafreeland) March 22, 2016

У свою чергу, президент ЄНП Джозеф Доль закликав РФ негайно звільнити Надію Савченко.

"Я засуджую незаконне утримання під арештом та несправедливий вердикт Савченко. Росія повинна виконувати Мінську угоду та звільнити її негайно", - наголосив Доль.

I condemn the illegal detention & unjust court verdict of #Savchenko. Russia must comply with the #Minsk agreement & release her immediately — Joseph Daul (@JosephDaul) March 22, 2016

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.