Бойка звинувачують у свідомому доведенні Нафтогаза до банкрутства

Головне контрольно-ревізійне управління завершило комісійний етап перевірки діяльності НАК «Нафтогаз України» і за її результатами підготувало і направило узагальнювальну довідку в Кабінет міністрів України.

Про це повідомив керівник ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, в інтерв`ю тижневику «Комментарии».

«Нами здійснена комплексна оцінка фінансового стану НАК «Нафтогаз України»: як сталося, що структура, яка приносила і повинна приносити мільярди гривень до бюджету, раптом вимагає мільярдів з бюджету? Зроблено висновки і знайдено відповідь на питання, хто винуватий у цій ситуації», - сказав він.

Головні питання, відзначив М.СИВУЛЬСЬКИЙ, до народного депутата Юрія БОЙКА, який на той момент очолював Мінпаливенерго, а також до керівників НАК «Нафтогаз України» і всіх дочірніх компаній холдингу - «Укртрансгаз», «Укргазвидобування», «Газ-Тепло», «Газ України».

«У діяльності всіх цих компаній знайдено конкретні порушення, які вимагають оцінки правоохоронних органів. Відповідні матеріали ми їм уже направили», - додав М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Керівник ГоловВКРУ відзначає, що «державні менеджери свідомо доводили НАК «Нафтогаз України» до банкрутства, про що свідчать конкретні докази».

За словами М.СИВУЛЬСЬКОГО, «присутність у складі комісії працівників Мінюсту дала змогу дати правову оцінку діям керівників, зокрема Ю.БОЙКА». «Він не мав права від імені Держави Україна підписувати угоди про встановлення ставки за транзит імпортного газу по території нашої країни. У результаті збитки лише за вказаним параметром за той період, який ми перевіряли (2006–2007 роки), становили 2,8 млрд. грн.», - відзначає М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, збитки державі завдано і через те, що Ігор ВОРОНІН (довгий час працював за сумісництвом на двох посадах: заступником голови правління НАКа і керівником «УкрГаз-Енерго») несвоєчасно оформив встановлену НКРЕ ставку на зберігання газу в підземних газосховищах на RosUkrEnergo і, надав цій компанії відстрочення платежу. «Збитки становлять 56,5 млн. дол.», - наголосив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня М.СИВУЛЬСЬКИЙ назвав чиновників, які, згідно з висновками відомства, відповідальні за фінансові порушення, допущені державними монополіями в другій половині 2006 року, а також в 2007 році. Зокрема, за порушення, виявлені в НАК «Нафтогаз України» (2,2 млрд. грн.), відповідають колишній міністр палива і енергетики, екс-голова НАК Ю.БОЙКО і його заступник І.ВОРОНІН. При цьому прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд направив всі акти перевірок Контрольно-ревізійного управління в Генеральну прокуратуру.

Після чого прес-служба Партії регіонів з посиланням на народного депутата Олену ЛУКАШ заявила, що звернеться в Генпрокуратуру з проханням порушити кримінальну справу проти прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і керівника ГоловКРУ М.СИВУЛЬСЬКОГО за наклеп. На думку О.ЛУКАШ, у діях Ю.ТИМОШЕНКО і М.СИВУЛЬСЬКОГО присутні ознаки злочину, передбаченого частиною другою статті 383 Кримінального кодексу (явно неправдиве повідомлення про здійснення злочину). Вона відзначила, що такі дії, в поєднанні із звинуваченням у тяжкому або особливо тяжкому злочині або зі штучним створенням доказів звинувачення, а також скоєні з корисливих мотивів, караються обмеженням волі на термін від двох до п`яти років або позбавленням волі на той самий термін.