Суд надав дозвіл на арешт Аксьонова за передачу Росії майна дитячого центру "Артек"

Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами незаконно створеного органу – "Ради міністрів Республіки Крим" та передачі у власність Російській Федерації майна, яке належить Державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що з урахуванням зібраних у справі доказів так званому "голові" незаконно створеного органу Ради міністрів Республіки Крим Сергію Аксьонову, який, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення законодавства України, незаконно заволодів майном вищевказаного Державного підприємства України на користь третіх осіб – Держави Російська Федерація, прокуратурою автономії повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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За результатами принципової позиції правоохоронних органів АР Крим ухвалою Печерського суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного у вищевказаному кримінальному провадженні Аксьонова з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, ухвалою Оболонського районного суду м. Києва накладено арешт на майно ДПУ "Міжнародний дитячий центр "Артек", яке є об’єктом кримінально протиправних дій та речовим доказом у кримінальному провадженні, на загальну суму 242 228,7 тис грн.

Правоохоронними органами АР Крим й надалі будуть вживатися усі можливі заходи для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення на тимчасово окупованій території України був притягнутий до відповідальності, додали у прес-службі.