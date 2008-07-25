18 автобусів з Криму їдуть до Києва на 1020-річчя Хрещення Русі

25 липня з Криму до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Русі і на зустріч із Святійшим патріархом Московським і всієї Русі Алексієм II відправиться велика делегація - 18 автобусів з прихожанами і духівництвом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Кримську делегацію очолить митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.

«25 липня на зустріч Святійшого патріарха Московського і всієї Русі Алексія II і для участі в ювілейних урочистостях, присвячених 1020-річчю Хрещення Русі, по благословенню Правлячого архієрея Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП в столицю України відправляються 18 автобусів від всіх благочиній півострова», - йдеться в повідомленні єпархії.

Сімферопольська і Кримська єпархія нагадує, що за благословення предстоятеля Української православної церкви Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Володимира урочистості, присвячені 1020-річчю Хрещення Русі, пройдуть в Києві 26–29 липня.