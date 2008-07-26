Варфоломій назвав Януковича "демократичною опозицією" (фото)

Сьогодні не тільки український народ, але і все православ`я святкує велику дату – 1020-річчя хрещення Київської Русі і за роки незалежності України православ`я зміцнилось, воно розвивається з кожним днем. На цьому наголосив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ I сьогодні в Києві.

Як передає персональний сайт В.ЯНУКОВИЧА, Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ I подякував лідеру опозиції за надану можливість зустрітися і зазначив, що "якщо в країні існує демократична опозиція, це означає, що в Україні існує демократія".

"Ми бажаємо, щоб в Україні – країні, яку ми дуже любимо, демократія завжди працювала, і кожен міг вільно висловлювати свою точку зору і свою віру, щоб в країні завжди були стабільність і процвітання", – наголосив Патріарх ВАРФОЛОМІЙ І.

В.ЯНУКОВИЧ висловив подяку Вселенському Патріарху ВАРФОЛОМІЮ І за добрі побажання українському народу і всій Україні.

Лідер Партії регіонів також зазначив, що сьогодні в Україні зростає духовність – реставруються старі церкви, будуються нові, збільшується кількість духовних навчальних закладів.

"Духовність є основою і фундаментом розвитку будь-якої демократії. Саме Київ 1020 років тому став центром духовності всієї Русі. І сьогодні ми поклоняємося тим святиням, які є в наших монастирях і наших церквах. Молимося Богу, щоб він приніс українському народу благодать", – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ І запросив Лідера Партії регіонів здійснити візит до Константинополя.

Сьогодні ж Лідер Партії регіонів візьме участь у зустрічі Святішого Патріарха Московського і всієї Русі АЛЕКСІЯ ІІ в аеропорту "Бориспіль".

Фото Андрія Мосієнка / УНІАН