Ющенко проводить засідання РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить засідання Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час засідання буде розглянуто такі питання:

1. Про пропозицію Ради національної безпеки і оборони України щодо оголошення окремих територій західних областей України зонами надзвичайної екологічної ситуації та невідкладні заходи з подолання наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008 року на цих територіях.

2. Про невідкладні заходи щодо забезпечення роботи нафтопроводу “Одеса-Броди” за проектним напрямом.

3. Про проект рішення РНБО від 4 липня 2008 року «Про висновки та рекомендації Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо врегулювання спірних питань, які виникли у зв`язку з Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл Лтд».