Тимошенко: Одеська область може бути спокійна

Одеській області повінь не загрожує, рівень води в Дністрі вдається стримувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив генеральний директор ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК на спільному брифінгу з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО після її ознайомлення з ситуацією на Дністровській ГЕС.

«Одесі, Ізмаїлу, я б сказав, вже треба заспокоїтися в тому плані, що того, що було, більше не буде. Йде зниження (рівня води – УНІАН)», - зазначив він.

«Одеська область може бути спокійна», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що запевнення про відсутність небезпеки повені в Одеській області отримано фактично «з перших вуст».

Ю.ТИМОШЕНКО ознайомилася з роботою Дністровської ГЕС, зокрема, оглянула, як працює дамба, що регулює рівень води в річці.

За інформацією представників станції, через дамбу за секунду скидається 3,4 тис. кубометра води, з них 1,4 через 6 гідроагрегатів, решта – через аварійну систему скидання.

На даний момент рівень води становить 121,8 метрів над рівнем моря, при критичному – 125 метрів над рівнем моря.