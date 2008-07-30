У Симоненка є «медичне» запитання до Ющенка

Фракція Комуністичної партії розглядатиме будь-які зміни до бюджету, виходячи тільки з національних інтересів народу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО на прес-конференції в Чернігові.

“Ми, фракція комуністів, будемо дуже уважно та принципово зважувати запропоновані бюджетні зміни. Ми підтримаємо фінансування всіх соціальних програм, надання додаткових коштів, спрямованих на подолання наслідків стихійного лиха на Західній Україні, на розвиток вітчизняного виробництва, машинобудування, аграрного фонду”, - заявив П.СИМОНЕНКО.

Водночас він запевнив, що КПУ не підтримає ті зміни до бюджету, які передбачають суттєве скорочення бюджетних коштів на фінансування медичної галузі.

“Хай Президент пояснить народу, на якій підставі відбулося підступне зняття 113 мільйонів гривень з (програми) фінансування розвитку Медичної академії наук. М`яко кажучи, викликає здивування непропорційне виділення 160 мільйонів гривень на лікування хворих на туберкульоз і 200 млн. гривень на “оздоровлення” урядовців”, - сказав П.СИМОНЕНКО.