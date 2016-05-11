Депутати відклали прийняття закону про відкритість інформації щодо діяльності ВР

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні і в цілому проголосували лише 206 народних депутатів із 318, зареєстрованих у сесійній залі.

Після декількох спроб вдалося направити документ до профільного комітету для підготовки до повторного другого читання. За це рішення проголосував 241 депутат.

Згідно із законопроектом, Закон "Про статус народного депутата України" доповнюється положенням, згідно з яким Апарат Верховної Ради забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті парламенту списку народних депутатів та суми виданих кожному депутату коштів для компенсації вартості проїзду територією України.

Також Апарат ВР забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті парламенту списку народних депутатів та розміру виданих кожному з них коштів на оренду житла або на винайм готельного номера.

Крім того, проектом закону встановлюється, що Апарат ВР забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата на офіційному веб-сайті парламенту списку помічників-консультантів народного депутата із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів та їхнього статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, працює на громадських засадах). Зазначена інформація оприлюднюється без погодження з народним депутатом чи з його помічником-консультантом.

Визначається також, що протоколи, стенограми та аудіозаписи засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку та розміщуються на веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті ВР.

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У Регламенті Верховної Ради, затвердженому відповідним законом, пропонується встановити, що гласність засідань ВР забезпечується шляхом: трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації рішень Верховної Ради у Відомостях ВРУ, газеті "Голос України"; розміщення інформації про засідання ВР та прийняті на них рішення на офіційному веб-сайті Верховної Ради; забезпечення Апаратом ВР обов’язкової аудіо- та відеотрансляції у режимі реального часу засідань Верховної Ради на сайті парламенту.

Серед іншого, встановлюється, що кошторис ВР на наступний рік затверджується парламентом під час прийняття проекту закону про державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, та оприлюднюється Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Апарат ВР забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік не пізніш як за десять днів до розгляду питання на пленарному засіданні парламенту.