Напрям «Одеса – Броди» визначить Конституційний Суд

Сьогодні, 31 липня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса – Броди» за проектним напрямом» від 22 травня 2008 року № 474.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомяв УНІАН, 22 травня Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ № 474, згідно з яким до кінця 2008 року мають бути виконані всі організаційні і технічні заходи для переведення нафтопроводу “Одеса-Броди” в режим прямого постачання нафти, як передбачалося при його прокладанні.