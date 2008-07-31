Напрям «Одеса – Броди» визначить Конституційний Суд
Подання від 59 депутатів
Сьогодні, 31 липня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса – Броди» за проектним напрямом» від 22 травня 2008 року № 474.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.
Як повідомяв УНІАН, 22 травня Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ № 474, згідно з яким до кінця 2008 року мають бути виконані всі організаційні і технічні заходи для переведення нафтопроводу “Одеса-Броди” в режим прямого постачання нафти, як передбачалося при його прокладанні.