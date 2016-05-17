Міносвіти вилучило із програми підручник з історії, згідно з яким на Донеччині та в Криму не було Євромайдану

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Зазначається, що вказаний посібник було подано для розгляду комісією у вересні 2014 року без матеріалу, що сьогодні викликав значний суспільний резонанс.

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"У посібнику, що розглядався комісією, було висвітлено події історії України до 2011 року. Інформації про події, які відбувалися у 2012-2014 рр. в Україні, у посібнику не було (оригінал рукопису зберігається в Інституті модернізації змісту освіти). Тобто, навчальний матеріал, присвячений подіям Євромайдану було включено до посібника вже після надання йому грифа про схвалення на використання у навчальному процесі", - пояснюють у відомстві.

За даними прес-служби, цей посібник вилучено з Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

Як повідомляв УНІАН, у підручнику зазначалось, що у Донецькій області та в Криму не проходили мітинги на підтримку Євромайдану в Києві.