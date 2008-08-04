«Рада-3» змусить депутатів працювати руками

У сесійній залі Верховної ради почалася модернізація електронної системи "Рада-3", покликана забезпечити особисте голосування кожного народного депутата. ЇЇ здійснюють співробітники Інституту проблем математичних машин і систем.

Головним технічним нововведенням стане сенсорна кнопка, пише "Коммерсантъ-Україна". Тепер для того, щоб проголосувати, народному депутатові доведеться утримувати сенсорну кнопку лівою рукою протягом усього часу, відведеного для голосування (10 секунд), а правою натискати кнопку "за", "проти", або "утримався". "Ми зробили таку систему, яка, з одного боку, дозволяє депутатам голосувати один раз, а з іншої – не вимагає ухвалення законів для її впровадження", - розповів директор Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук Анатолій Морозов.

Як відомо, на присутності кожного народного депутата на робочому місці при здійсненні процедури голосування давно наполягає спікер парламенту Арсеній Яценюк. При цьому він посилається на 84-у статтю Конституції, в якій йдеться, що "голосування на засіданнях Верховної ради здійснюється народним депутатом особисто". Зараз депутати голосують електронними картками. Не секрет, що їх дублікати постійно знаходяться в руках керівників фракцій.

Опитані Ъ депутати таке нововведення вітають. "Це та вимога, яку ми висували, коли йшли на вибори Верховної ради V і VI скликань, - сказав заступник глави фракції БЮТ Андрій Портнов.– У перспективі це приведе до того, що бізнесменам стане цікавіше займатися бізнесом, а не йти до парламенту". З ним погоджується заступник глави фракції Партії регіонів Олександр Лавринович. "Це (особисте голосування), з одного боку, дисциплінуватиме депутатів, а з іншого – поставить перед керівниками політичних сил питання ретельнішого формування передвиборчих списків", - заявив він.

Депутат фракції Партії регіонів Олексій Журавко є інвалідом I групи – з дитинства він позбавлений однієї руки. У зв`язку з цим голосувати за новими правилами для нього не є можливим. "Для цього депутата обладнали персональне робоче місце", - повідомив пан Морозов.

Модернізація системи "Рада-3" повинна закінчитися до 2 вересня, до початку четвертої сесії Верховної ради VI скликання. Проте початок роботи системи знаходиться під загрозою зриву. За словами Анатолія Морозова, переобладнання одного робочого місця в сесійній залі обійдеться бюджету в $145-170. В цілому ж на модернізацію системи "Рада-3" потрібно $72,5-85 тис. "На сьогоднішній день нам не перерахували ніяких коштів, - зізнався пан Морозов.– Поки роботи ведуться за рахунок інституту".