Як Ющенко фундамент заливав (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО особисто залив фундаментна будівництві нового житлового будинку для постраждалих від повені мешканців с. Чорногузи Чернівецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до затвердженого генерального плану, в с. Чорногузи розпочалося будівництво 40 нових будинків замість зруйнованих чи пошкоджених нещодавньою стихією.

Підвозом бетону до місця фундаменту особисто керував, будівельник за фахом, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

*** У селі Чорногузи повністю знищено стихією 12 будинків, 16 – не придатні для проживання; від підтоплення та зсувів грунту постраждали близько 3 тисяч осіб, що становить фактично все населення села.

Фото Миколи Лазаренка /УНІАН