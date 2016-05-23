Журналіст назвав дату розгляду комітетом ЄП безвізового режиму для України

19:55, 23 травня 2016
Політика
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Комітет громадянських свобод Європарламенту 26 травня обговорить питання безвізового режиму з Україною та Косовом.

REUTERS

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"Комітет громадянських свобод Європарламенту проведе перше обговорення щодо візової лібералізації для України і Косова 26 травня", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

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Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що введення ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

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