МНС відповідає Шуфричу в дусі "дивися, що сам купував"

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи планує закупити два аварійно-рятувальні вертольоти загальною вартістю 110 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на отримання державного замовлення претендують 7 найбільших у світі виробників авіатехніки. 5 серпня МНС почало розгляд пропозицій, які надійшли на тендер щодо закупівлі нових аварійно-рятувальних вертольотів.

Як повідомив газеті „Дело” заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАРАНЧУК, заявки на участь в конкурсі подали 7 виробників авіатехніки з різних країн. Переможця протягом п’яти днів визначить конкурсна комісія. Підготовку до тендеру вела спеціально створена робоча група, до якої увійшли представники МНС та інших держслужб.

„Вони проводили зустрічі з усіма виробниками вертольотів у світі. Серед них — Eurocopter (Франція, Німеччина) „Вертолёты России”, Bell (США і Канада), Agustа (Італія), Swidnik (Польща), а також Sikorsky (США), що виготовляє елітні вертольоти”.

В.БАРАНЧУК зазначив, що ціни на вертольоти російських і зарубіжних виробників не дуже відрізняються. „Ми зробили рейтинг цін. Наприклад, торік російський Ка-226 коштував 7 мільйонів доларів. Аналогічні європейські та американські вертольоти коштують на один-два мільйона дорожче”, - повідомив заступник міністра.

До техніки, що купується, МНС висуває суворі вимоги. Вертоліт має бути пристосований до тривалих польотів (радіусом не менше 300-500 кілометрів). Окрім того, його маса повинна складати більше трьох тонн, пасажиромісткість - не менш як 10 осіб.

МНС допустило до участі в конкурсі лише заводи-виробники. В.БАРАНЧУК пояснив, що таке рішення продиктоване сумним досвідом міністерства. „У 2007 році тендер виграв посередник. Представників МНС донині не пускають на завод, аргументуючи підписаними договорами з компанією-посередником”, - пояснив заступник В.БАРАНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) звинуватив Міністерство з питань надзвичайних ситуацій у спробі з порушенням тендерних процедур пролобіювати купівлю двох вертольотів французького виробництва замість чотирьох російських з українськими двигунами, які мають ремонтну базу в Україні.

Депутат стверджував, що є рішення суду, яке забороняє проводити тендер до приведення у відповідність із законодавством всіх тендерних норм. Проте, за його словами, незважаючи на це, керівництво МНС, а також керівництво Секретаріату Президента чинять тиск на суддю, яка винесла згадане рішення про припинення проведення тендеру.

Н.ШУФРИЧ також зазначав, що буде вимушений звернутися до Генеральної прокуратури України з тим, щоб це відомство дало оцінку такому лобіюванню.