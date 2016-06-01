В БПП пропонують, щоб "офшорна" ТСК першими допитала Ляшка і Тимошенко

Таку думку у Верховній Раді під час обговорення проекту постанови про утворення тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів щодо використання офшорних компаній українськими владними особами висловив нардеп від БПП Мустафа Найєм. Про це пише "Українська правда".

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"Ми пропонували створити комісію – нам відмовили в цьому… Але чомусь зареєстрували пана Ляшка… Він хоче стати головою цієї комісії, – зазначив Найєм.

"Я хочу, щоб пан Ляшко був першим, хто дасть свідчення цій комісії, за які кошти він перелітав літаками Ріната Ахметова по його заводах", – заявив він.

"В цю комісію входять представники фракції Юлії Тимошенко. Я хочу щоб Тимошенко першою дала свідчення, які 200 мільйонів доларів вона перераховувала на компанію Somolli Enterprises на офшорах", – заявив він.

Депутат БПП також хоче, "щоб усі ті люди, які є зараз у списках Партії регіонів, їхній "чорній бухгалтерії", були першими, кого пан Ляшко свідомо запросить дати свідчення".

Він закликав Службу безпеки України та Національне антикорупційне бюро оприлюднити дані про "чорну бухгалтерію" партії колишнього президента-утікача Віктора Януковича:

"Я зараз звертаюся до СБУ і до Антикорупційного бюро. Будь ласка, у вас є вся інформація щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Після того, що сталося в нашій країні, – це злочин".

"Якщо ви боїтеся таємниці слідства, треба було спочатку зробити слідство, а потім говорити, що є документи. Якщо ці документи є – не запрошуйте людей до торгівлі політичної, оприлюднюйте факти. Люди мають знати, хто співпрацював зі злочинним режимом. Інакше це торгівля", – заявив Найєм.

"У цій країні політика – найбільший бізнес. Віддавати політикам зараз розслідувати корупцію – це смішно. Я сподіваюся, що ці люди, які зараз входять у цю тимчасову комісію, не будуть нехтувати своїм голосом – і проголосують за те, щоб у країні біло створено антикорупційний суд, який дійсно має цим займатися – не пан Ляшко, не депутати, а слідчі органи і суд", – заявив депутат.

Найєм також хотів би, щоб Ляшко підтримав створення Держбюрю розслідувань і Нацагенції з запобігання корупції, які будуть відслідковувати доходи всіх фракцій.

"Завтра на всіх трибунах будуть кричати про одну корупцію – корупцію президента. Це так і буде. але вони будуть мовчати про себе", – сказав депутат.

"Ми не проти щоб говорити про президента, ми у президентській фракції говоримо про це – і про це треба більше сміливості, ніж бути в опозиції. Але ми це робимо. А Ви про себе не кажете, пане Ляшко. І "Батьківщина" не каже про це", – обурився Найєм.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня фракція Радикальної партії виступила з вимогою створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію з розслідування ситуації з офшорами та почати процедуру імпічменту президента України Петра Порошенка.

3 квітня були оприлюднені так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких в тому числі згадувався Порошенко. У цей же день українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів кондитерської корпорації Roshen, засновником якої він є.

Одразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

При цьому радники Порошенко наголосили, що траст виявився єдиним можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу.

Пізніше сам Порошенко пояснив, що офшорні компанії в Голландії, на Кіпрі та на Британських Віргінських островах були зареєстровані з метою передачі Roshen в управління інвестиційному банку Rotschild, а не з метою мінімізації податкових відрахувань.

"Моя країна знаходиться у стані війни. І ніхто не хоче купувати мої активи, особливо враховуючи той факт, що частина з них арештована і знаходиться на окупованих територіях і в Російській Федерації. Це (створення офшорної компанії для передачі активів в траст – ред.) абсолютно прозорий механізм, який використовується у всьому світі. Все дуже просто. Компанію зареєструвала на мою вимогу відома юридична фірма з чіткими цілями і дуже прозорою процедурою", - сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію "Roshen", не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

У розпорядженні журналістів виявилися документи, одержані від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, яка надає послуги з реєстрації та ведення офшорних компаній.

За інформацією журналістів, цей крок дав змогу Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, насамперед корпорацію «Roshen».