У Росії відповіли на потрапляння країни до стратегічних суперників Німеччини

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Якщо інформація про нову редакцію Білої книги відповідає дійсності, то це може викликати і жаль, і стурбованість одночасно. Жаль тому, що якщо це відповідає дійсності, то йдеться про очевидне нерозуміння суті позиції російської сторони, яка добре відома, яка послідовна і яка спрямована не на конфронтацію, а саме на створення атмосфери взаємодії та взаємовигідного співробітництва на європейському континенті", - сказав Пєсков.

"Та стурбованість тому, що така позиція, яка ґрунтується на нерозумінні, а може, й на якийсь неправильній інформації, така позиція, звичайно, здатна призводити до якихось конфронтаційних дій, що жодним чином не сприятиме відносинам взаємної довіри і співпраці", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня видання Die Welt повідомило, що уряд Німеччини оновив редакцію "Білої книги", в якій йдеться про ведення політики національної безпеки країни. В оновленій редакції РФ для Німеччини "більше не партнер, а суперник" і тепер входить до числа основних загроз.

Видання зазначає, що зміни до "Білої книги" не вносилися з 2006 року. У новій редакції йдеться, що навколишній світ у галузі безпеки "сильно змінився", все стало "складним, мінливим і важкопередбачуваним".

У документі наголошується, що Росія "готова насильно просувати свої інтереси, і наводяться як приклад події в Криму і на сході України. Крім того, «"Росія відвертається від Заходу, наголошуючи на стратегічному суперництві і нарощуючи свою військову активність на зовнішніх кордонах ЄС", зазначає газета.