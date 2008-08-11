Міноборони Росії заперечує наступ на Тбілісі

Міноборони РФ спростувало твердження грузинської влади щодо просування російських військ до столиці Грузії Тбілісі, передає AFP.

"Планів просування у бік Тбілісі у нас не було і немає", - наводить РІА “Новости” слова представника відомства. Він також припустив, що такі заяви керівництва Грузії спричинені панікою, що виникла в правлячих кругах країни.

Раніше повідомлялося, що Грузія стягує сили для захисту міста від наступаючих російських військ. Крім того, раніше президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що війська Міноборони РФ зайняли центральну трасу, перерізавши сполучення між східною Грузією і західною.