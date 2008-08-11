Саакашвілі: до завтрашнього дня Тбілісі поза небезпекою

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив в телевізійному зверненні, що столиці країни Тбілісі ніщо не загрожує, передає Лента.руз посиланням на AFP у понеділок.

Грузинський президент також закликав жителів міста не піддаватися паніці, оскільки, на його думку, принаймні, до завтрашнього дня Тбілісі знаходиться поза небезпекою.

Раніше повідомлялося, що Грузія стягує сили до Тбілісі для захисту міста від наступаючих російських військ.