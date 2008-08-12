Ющенко доручив перевірити фінансові операції Чорноморського флоту РФ

За прямою вказівкою Президента України Віктора Ющенка правоохоронні органи міста Севастополя та податкова поліція одержали завдання перевірити фінансові операції Чорноморського флоту Росії, а також оплату послуг комунальних служб, повідомило кореспондентові РІА “Новости” джерело в службі безпеки України в місті Севастополі.

У разі якихось зауважень причали, на яких базуються кораблі, мають бути відключені від електроенергії і водопостачання, сказало джерело.

За його словами, взято на облік закупівлі продовольства Чорноморським флотом.

УМВС, ДАІ і Служба безпеки перевірять законність перебування в місті та наявність прописки у моряків-чорноморців, а також документи на володіння нерухомістю.

"Згідно із закону України, практично ніхто з них не має постійної прописки або якихось інших документів, що підтверджують законність їх знаходження в місті Севастополь. Запобіжні заходи до чорноморців будуть найжорсткіші, аж до видворення з країни", - сказало джерело.

РІА “Новости” уточнює, що поки не вдалося одержати коментар ні з Секретаріату Президента України, ні від Чорноморського флоту Росії.