У Москві посилили охорону посольств Грузії, США та України

Московська міліція працює в звичайному режимі, на посилений варіант несення служби органи внутрішніх справ столиці Росії не переводилися.

Про це повідомив начальник Управління інформації і громадських зв`язків ГУВС Москви Віктор Бірюков.

Проте, відзначив він, «з урахуванням обстановки, що складається, посилено охорону низки посольств, зокрема, Грузії, США, України, прибалтійських країн і представництва ОБСЄ». «Біля будівлі диппредставництв виставлено додаткові наряди міліції, оскільки там можливе проведення пікетів і мітингів на підтримку жителів Південної Осетії», - відзначив Бірюков.

В цілому, за його словами, «обстановка в Москві спокійна і повністю знаходиться під контролем правоохоронних органів».

Газета.ру