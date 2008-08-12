У Москві посилили охорону посольств Грузії, США та України
Загалом «обстановка спокійна»
Московська міліція працює в звичайному режимі, на посилений варіант несення служби органи внутрішніх справ столиці Росії не переводилися.
Про це повідомив начальник Управління інформації і громадських зв`язків ГУВС Москви Віктор Бірюков.
Проте, відзначив він, «з урахуванням обстановки, що складається, посилено охорону низки посольств, зокрема, Грузії, США, України, прибалтійських країн і представництва ОБСЄ». «Біля будівлі диппредставництв виставлено додаткові наряди міліції, оскільки там можливе проведення пікетів і мітингів на підтримку жителів Південної Осетії», - відзначив Бірюков.
В цілому, за його словами, «обстановка в Москві спокійна і повністю знаходиться під контролем правоохоронних органів».