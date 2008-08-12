Ющенко: всі українські громадяни будуть повернуті на Батьківщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО докладає всіх необхідних зусиль для забезпечення евакуації громадян України із зони бойових дій у Грузії.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«За моїм розпорядженням вже здійснено два чартерні авіарейси, які доставили українських громадян з Грузії на територію нашої держави. Всі українські громадяни будуть повернуті на Батьківщину. Жоден українець не залишиться у біді наодинці», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави повідомив, що за його дорученням у Посольстві України в Тбілісі та у Консульській агенції України в Батумі організовані цілодобові штаби, які надають необхідну допомогу українцям.

Також за дорученням В.ЮЩЕНКА до евакуації українських громадян у разі необхідності буде залучено додаткові транспортні можливості.

У Секретаріаті Президента нагадують, що станом на ранок 12 серпня до дипломатичних представництв України в Грузії звернулися близько 350 громадян з проханням надати сприяння в евакуації.

На сьогодні евакуація можлива з аеропортів Тбілісі й Батумі, морським транспортом з порту Батумі.

На цей час уже евакуйовано 141 громадянина України.

Також сьогодні з порту Батумі планується відбуття парому компанії Укрферрі. Очікується, що ним зможуть виїхати до 150 громадян України.

Деякі українці самостійно виїжджають з Грузії до України через Вірменію.