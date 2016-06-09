Гройсман та посли країн Вишеградської групи обговорили напрямки поглиблення співпраці

Сторони обговорили напрямки поглиблення співпраці країн та плани уряду щодо проведення реформ в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, Гройсман розповів, що уряд сконцентрує зусилля на досягненні макроекономічної стабільності і створення умов для стабільного економічного зростання, сприянні поліпшенню бізнес-клімату, проведенні судової реформи, боротьбі із корупцією та підвищенні якості державного управління. Також серед важливих напрямків роботи уряду - реформа державної служби, дерегуляція, публічна приватизація та конкурсне призначення керівництва державних підприємств. Незабаром буде завершена реорганізація контролюючих структур та буде запущене електронне декларування чиновників.

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Однією з ключових реформ, над якою працює уряд, є реформування митної служби України, зазначив Гройсман. У цьому контексті він висловився за обмін інформацією про обіг товарів між митними органами країн. "Існують схеми сірої контрабанди, які згубні як для нас, так і для вас", - зауважив він.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна виконала усі зобов'язання, передбачені Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, та очікує позитивного рішення Європейського Союзу. "Це питання не для української влади, а українських громадян", - зазначив він. Гройсман також подякував Послам країн Вишеградської групи за підтримку щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

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Співрозмовники, серед іншого, також обговорили питання залучення інвестицій, напрямки подальшої співпраці країн та продовження політики санкцій стосовно Російської Федерації.

Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень окремо висловив готовність Угорщини продовжувати допомагати у реабілітації тяжко поранених воїнів АТО.

Посли країн Вишеградської групи подякували Прем'єр-міністру за ініціативу зустрічі. Співрозмовники запевнили у підтримці України на шляху реформ та відданості продовженню політики санкцій відносно Російської Федерації.

У зустрічі взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, Тимчасовий повірений у справах Словацької Республіки в Україні Генріх Сасай, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень та Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Iван Почух.