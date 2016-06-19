Один прогуляний нардепами робочий день коштував українцям 2,7 мільйони гривень - ЗМІ
23:31, 19 червня 2016Політика
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Цього тижня три робочі дні поспіль на засіданнях Верховної Ради України не було кворуму, оскільки 386 народних депутатів прогулювали роботу.
Кількість зареєстрованих депутатів на вечірньому засіданні викликала сміх у парламентарів / фото: УНІАН
За підрахунками програми ТСН.Тиждень, ціна одного депутатського дня – 7 тис. грн.
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У п'ятницю, 17 червня, в сесійній залі Верховної Ради були присутні менше як 30 депутатів.
«І за цей день українці заплатили їм (зарплата й утримання всього апарату парламенту) 2,7 млн грн – за один прогуляний день», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, багато парламентаріїв ще 16 червня вилетіли до Франції на матч збірної України проти Північної Ірландії.
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