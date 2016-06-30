Україна не обговорюватиме зміни Угоди про асоціацію з ЄС - Клімкін

Про це повідомляє LB.ua.

«Що стосується розмов про внесення змін у текст Угоди, то ми їх не ведемо і вести не збираємося, а такі зміни неможливі без нашої згоди, так і згоди всіх країн-членів ЄС», - заявив Клімкін.

Таким чином він прокоментував прохання прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до лідерів ЄС надати «юридично зобов'язуючі» гарантії, що побоювання його країни щодо Угоди про асоціацію ЄС і України будуть враховані.

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За словами міністра, він насправді зовсім «не заздрить уряду Нідерландів».

«Він виявився в складному, в деякому роді - двозначному становищі. Це був перший в історії країни подібний референдум, який став можливий завдяки законодавству, яке вступило в силу лише в минулому році. По-друге, референдум відбувся вже після ратифікації Угоди нідерландським парламентом, обраним усіма громадянами цієї країни. На самому ж референдумі «ні» сказало менше 20% виборців», - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка склала 32,28%, проти проголосував 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

14 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо Угоди про асоціацію між Україною та Єврсоюзом буде не раніше кінця червня.