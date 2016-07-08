Холодницький застерігає, що справа "суперхабарника" МОЗ може провалитись

Про це розповів голова САП Назар Холодницький, пише Українська правда.

"Я про неї (справу Василишина) дивлюся з телевізора. Я не можу зрозуміти, чому підслідністю НАБУ знову, в порушення всіх норм КПК, займаються всі крім НАБУ. Мабуть, тому, що боротися з корупцію зараз піар-вигідно", - сказав Холодницький.

"Якщо є інформація підтверджена і є суб'єкт, який підслідний НАБУ, наприклад заступник міністра, і є дані, що ця особа є хабарником, то вони зобов'язані нам цю справу передати до реалізації. Або ми можемо разом з ними це зробити", – додав він.

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За словами Холодницького, через те, що досудові дії проводили не працівники САП, затримані особи тепер зможуть скаржитись на порушення процедури.

"Стаття 216 КПК чітко регламентує, що таке підслідність і для чого вона взагалі створена. Для того, щоб коли у вас вкрали гаманець, ви не бігли в СБУ чи військову прокуратуру, а йшли в поліцію", - сказав він.

"Є стаття 87 КПК ч. 3, яка чітко каже, що недопустимі докази, які отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органом досудового розслідування, чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених кодексом. Тобто повноваження якраз підсудність і визначає. Вона визначає, які органи розслідують ті чи інші злочини", - наголосив Холодницький.

Він наголосив, що "якщо мої колеги-правоохоронці браво рапортують, що вони виявили чергового суперхабарника, то хай вони тепер цю справу доводять до суду і в суді пояснюють, чому вони цим займалися".

"Бо виходить, що вони рапортують, а через місяць, тихенько, коли піар-хвиля стихла, вони приходять і нам матеріали приносять, кажучи, що ви закінчуйте самі, бо це ваша підслідність. Так не може бути", - сказав Холодницький.

"Після того, як в Україні створили нові антикорупційні органи, які вже щось роблять, старі хочуть показати, що "не виганяйте нас, ми теж хочемо (боротися з корупцією. – ред.)", – сказав він.

Довідка УНІАН. 8 липня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці затримали за хабарництво заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина. За словами Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тисяч гривень поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні в Києві.

Василишин, який до цього був керівником Олександрівської лікарні, представив колективу цієї лікарні Юрія Серняка, який обійняв посаду директора урологічного центру цієї лікарні та особисто розподіляв лікарів за операціями. За кожну з цих операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював та передавав Василишину.