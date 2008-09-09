ЄС готовий обговорювати з Україною умови безвізового режиму

ЄС готовий розпочати діалог з Україною щодо умов запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Європейської Комісії Жозе БАРОЗУ після закінчення ХІІ саміту Україна-ЄС.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО уточнив, що сьогодні було досягнуто домовленості щодо започаткування діалогу, який у кінцевому результаті дозволить скасувати візовий режим з країнами ЄС для громадян України.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час саміту сторони досягли домовленостей про поглиблення економічної співпраці України та ЄС.

Він зазначив, що цей саміт можна вважати одним з найуспішніших. «Ми задоволені його результатами», – сказав Президент України.